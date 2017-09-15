Футболисты «Динамо» перед матчем с «Арсеналом» прогулялись по Тульскому кремлю

Поединок состоится сегодня в 19.30 в Туле.

Футбольный клуб «Динамо» прибыл в Тулу. Сегодня, 15 сентября, на Центральном стадионе московская команда сыграет с «Арсеналом». Перед матчем столичные гости прогулялись по нашему городу. В частности, игроки посетили Тульский кремль. Об этом пишет пресс-служба клуба в Instagram.

Перед обедом прошлись по тульскому кремлю и повстречались с динамовскими болельщиками, прибывающими поддержать команду на стадионе! #fcdm1923 #fcdm #динамомосква #однажизньоднакоманда Публикация от Dynamo Moscow FC (@fcdm_official) Сен 15 2017 в 4:29 PDT

Напомним, что матч «Арсенал» — «Динамо» начнется в 19.30. Приходите на стадион поддержать оружейников!