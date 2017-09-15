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Футболисты «Динамо» перед матчем с «Арсеналом» прогулялись по Тульскому кремлю

Футболисты «Динамо» перед матчем с «Арсеналом» прогулялись по Тульскому кремлю

Поединок состоится сегодня в 19.30 в Туле.

Футбольный клуб «Динамо» прибыл в Тулу. Сегодня, 15 сентября, на Центральном стадионе московская команда сыграет с «Арсеналом». Перед матчем столичные гости прогулялись по нашему городу. В частности, игроки посетили Тульский кремль. Об этом пишет пресс-служба клуба в Instagram.

 

 

Напомним, что матч «Арсенал» — «Динамо» начнется в 19.30. Приходите на стадион поддержать оружейников!

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:07 +3
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