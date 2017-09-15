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В Щёкинском районе восстановлена подача электроэнергии
Фото be.ofis-c.ru

В Щёкинском районе восстановлена подача электроэнергии

Причиной отключения электричества стал шквалистый ветер.

Электроснабжение в Щёкинском районе полностью восстановлено, сообщает МЧС России по Тульской области.

Как мы сообщали ранее, 15 сентября из-за сильного ветра в Щёкинском районе без света остались 18 населенных пунктов, в зону отключения попало 664 домов с общей численностью населения более 1000 человек.

На месте работали оперативно-выездные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативная группа Щекинского пожарно-спасательного гарнизона.

Также из-за шквалистого ветра без электричества остались 290 человек в Туле и более 500 человек в Ясногорском районе.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:24 +1
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