Фото из архива Myslo.
Матч «Арсенал» – «Динамо» рассудит арбитр из Нижнего Новгорода
Игра состоится 15 сентября в 19.30 в Туле.
Назначены судьи и инспекторы на матчи 10-го тура Премьер-лиги. Поединок «Арсенал» — «Динамо» рассудит главный арбитр Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.
Ассистенты рефери — Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Ленинградская область). Резервный судья — Антон Фролов из Москвы. Инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).
Матч состоится 15 сентября в 19.30 в Туле на Центральном стадионе. Билеты уже в продаже.
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