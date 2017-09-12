Матч «Арсенал» – «Динамо» рассудит арбитр из Нижнего Новгорода

Фото из архива Myslo.

Игра состоится 15 сентября в 19.30 в Туле.

Назначены судьи и инспекторы на матчи 10-го тура Премьер-лиги. Поединок «Арсенал» — «Динамо» рассудит главный арбитр Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

Ассистенты рефери — Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Ленинградская область). Резервный судья — Антон Фролов из Москвы. Инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

Матч состоится 15 сентября в 19.30 в Туле на Центральном стадионе. Билеты уже в продаже.