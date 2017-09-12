новости
новости
Регистрация
Матч «Арсенал» – «Динамо» рассудит арбитр из Нижнего Новгорода
Фото из архива Myslo.

Матч «Арсенал» – «Динамо» рассудит арбитр из Нижнего Новгорода

Игра состоится 15 сентября в 19.30 в Туле.

Назначены судьи и инспекторы на матчи 10-го тура Премьер-лиги. Поединок «Арсенал» — «Динамо» рассудит главный арбитр Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

Ассистенты рефери — Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Ленинградская область). Резервный судья — Антон Фролов из Москвы. Инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

Матч состоится 15 сентября в 19.30 в Туле на Центральном стадионе. Билеты уже в продаже.

Сюжет: Арсенал
Гендиректор московского «Динамо» считает, что «Арсеналу» помог судья
Спорт
Гендиректор московского «Динамо» считает, что «Арсеналу» помог судья
вчера, в 17:55, 21 1057 2
Миодраг Божович: «Заслуживали сегодня победы»
Спорт
Миодраг Божович: «Заслуживали сегодня победы»
9 сентября, в 22:14, 11 1168 5
«Ростов» и «Арсенал» сыграли вничью: 2:2
Спорт
«Ростов» и «Арсенал» сыграли вничью: 2:2
9 сентября, в 18:25, 52 4573 8
Молодежка «Арсенала» уступила на выезде «Ростову»
Спорт
Молодежка «Арсенала» уступила на выезде «Ростову»
9 сентября, в 13:37, 4 474 2
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:21 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АрсеналДинамоматчГлавный арбитр

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России увеличат штраф водителям, не пропустившим пешехода на «зебре»
В России увеличат штраф водителям, не пропустившим пешехода на «зебре»
В Туле на улице М. Горького сгорел автомобиль
В Туле на улице М. Горького сгорел автомобиль
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.