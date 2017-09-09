Фото из архива Myslo.

В кассах Центрального стадиона стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Динамо», который пройдет в пятницу, 15 сентября, в 19.30.

Время работы касс Центрального стадиона:

9−10 сентября: с 12.00 до 18.00,

11−14 сентября: с 13 до 19.00,

в день матча: с 9 до 20.30.

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы (1−3-й секторы северной трибуны) осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты на этот сектор также можно через фан-клуб (контактный телефон 8−905−118−09−09, сотрудник ПФК «Арсенал» по работе с болельщиками Михаил Максимов). В день матча билеты на фанатские секторы реализуются в кассах Центрального стадиона.

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 8) осуществляется по предварительной коллективной заявке.

Вход на семейный сектор (северная трибуна, сектор № 7) осуществляется по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

Телефоны для справок: 8−906−623−20−63, 8 (4872)-57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.