В Туле на улице М. Горького сгорел автомобиль

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сегодня, 12 сентября, утром в Туле на улице Максима Горького загорелся «Вольво ХС-90». О пожаре в 10.41 сообщили в службу спасения.

Два пожарных расчета через четыре минуты прибыли на место происшествия. В 10.48 огонь был ликвидирован.





При пожаре пострадал 49-летний хозяин автомобиля. Мужчина получил ожоги лица и рук. Пострадавшего доставили в больницу.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области рассказали, что предположительная причина пожара — разгерметизация газового баллона с пропаном, который находился в багажнике.