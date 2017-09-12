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В Туле на улице М. Горького сгорел автомобиль
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле на улице М. Горького сгорел автомобиль

Специалисты назвали предварительную причину пожара.

Сегодня, 12 сентября, утром в Туле на улице Максима Горького загорелся «Вольво ХС-90». О пожаре в 10.41 сообщили в службу спасения.

Два пожарных расчета через четыре минуты прибыли на место происшествия. В 10.48 огонь был ликвидирован.



При пожаре пострадал 49-летний хозяин автомобиля. Мужчина получил ожоги лица и рук. Пострадавшего доставили в больницу.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области рассказали, что предположительная причина пожара — разгерметизация газового баллона с пропаном, который находился в багажнике. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:09 +1
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