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На матч «Ахмат» – «Арсенал» назначена судейская бригада
Фото пресс-службы «Арсенала».

На матч «Ахмат» – «Арсенал» назначена судейская бригада

Поединок пройдет в Грозном 21 августа в 20.00.

На матч «Ахмат» — «Арсенал» назначили судейскую бригаду. Главным арбитром поединка будет Владимир Москалев из Воронежа. Ассистенты рефери — Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы). Резервный судья — Павел Шадыханов из Москвы. Инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

Отметим, что Москалев в этом сезоне уже успел поработать на матче «Арсенала» с «Рубином» в Казани (2:1 в пользу хозяев).

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:54 +1
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