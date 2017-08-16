Фото пресс-службы «Арсенала».
На матч «Ахмат» – «Арсенал» назначена судейская бригада
Поединок пройдет в Грозном 21 августа в 20.00.
На матч «Ахмат» — «Арсенал» назначили судейскую бригаду. Главным арбитром поединка будет Владимир Москалев из Воронежа. Ассистенты рефери — Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы). Резервный судья — Павел Шадыханов из Москвы. Инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
Отметим, что Москалев в этом сезоне уже успел поработать на матче «Арсенала» с «Рубином» в Казани (2:1 в пользу хозяев).
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