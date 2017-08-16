На матч «Ахмат» – «Арсенал» назначена судейская бригада

Фото пресс-службы «Арсенала».

Поединок пройдет в Грозном 21 августа в 20.00.

На матч «Ахмат» — «Арсенал» назначили судейскую бригаду. Главным арбитром поединка будет Владимир Москалев из Воронежа. Ассистенты рефери — Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы). Резервный судья — Павел Шадыханов из Москвы. Инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

Отметим, что Москалев в этом сезоне уже успел поработать на матче «Арсенала» с «Рубином» в Казани (2:1 в пользу хозяев).