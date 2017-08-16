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«Кукрыниксы» в Туле отыграют последний концерт

«Кукрыниксы» в Туле отыграют последний концерт

23 сентября в ДК Туламашзавода состоится прощальный концерт легендарных «Кукрыниксов». Билеты вы можете приобрести в Myslo-кассе.

Группа «Кукрыниксы» завершит существование в солидном для музыкального коллектива возрасте, отметив 20-летие. Юбилейный и завершающий тур продлится с осени 2017 года до весны 2018 года.

Музыканты исполнят хиты, а также значимые для них песни в нашем городе 23 сентября.

Купить билет

 

Продолжать существовать, по мнению лидера группы Алексея Горшенева, под названием Союза карикатуристов (во многом чуждых и совсем чужих людей) — не представляется возможным. На базе группы «Кукрыниксы» начнет свою жизнь — проект «Горшенев». Изменения коснутся не только названия, но и состава, музыкального направления, концепции.

сегодня, в 16:25 +2
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