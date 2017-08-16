В Новомосковске двое парней украли тележку из супермаркета

В Новомосковске в полицию заявили, что на парковке около магазина на Рязанском шоссе неизвестные украли продуктовую тележку. Причиненный собственнику ущерб составил 3 621 руб.

Установлено, что злоумышленники погрузили тележку в машину и уехали с парковки магазина.

Оперативный дежурный отправил ориентировки на автомобиль патрульным нарядам полиции. Указанную машину остановили сотрудники ДПС. В салоне обнаружилась похищенная тележка.

Полицейские выяснили, что ранее судимый 19-летний житель микрорайона Северо-Задонск и его 17-летний подельник, купив товары в супермаркете, решили забрать тележку и использовать ее в подсобном хозяйстве. Молодые люди сознались в содеянном, а похищенное имущество возвратили владельцу.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемым избрана мера пресечения — подписка о невыезде.