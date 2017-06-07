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«Арсенал» проведет сборы в Туле и в Австрии
Фото из архива Myslo.

«Арсенал» проведет сборы в Туле и в Австрии

15 июня команда выйдет из отпуска.

Стало известно, где тульский «Арсенал» проведет сборы. С 15 июня неделю команда будет тренироваться в Туле, а 24 июня отправится в Австрию, где пробудет две недели. Об этом Myslo сообщили в клубной пресс-службе.

Напомним, что пока оружейники без тренера. О назначении нового наставника в клубе обещают объявить в ближайшее время.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:43 +1
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