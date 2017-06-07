«Арсенал» проведет сборы в Туле и в Австрии

Фото из архива Myslo.

Стало известно, где тульский «Арсенал» проведет сборы. С 15 июня неделю команда будет тренироваться в Туле, а 24 июня отправится в Австрию, где пробудет две недели. Об этом Myslo сообщили в клубной пресс-службе.

Напомним, что пока оружейники без тренера. О назначении нового наставника в клубе обещают объявить в ближайшее время.