Фото из архива Myslo.
«Арсенал» проведет сборы в Туле и в Австрии
15 июня команда выйдет из отпуска.
Стало известно, где тульский «Арсенал» проведет сборы. С 15 июня неделю команда будет тренироваться в Туле, а 24 июня отправится в Австрию, где пробудет две недели. Об этом Myslo сообщили в клубной пресс-службе.
Напомним, что пока оружейники без тренера. О назначении нового наставника в клубе обещают объявить в ближайшее время.
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