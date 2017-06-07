В Киреевске пенсионеры 14 лет живут в ветхом доме

84-летний Николай Никифорович и 77-летняя Анна Михайловна Петуховы из поселка Сеченский Киреевского района остались почти единственными на своей улице, кому не предоставили благоустроенное жилье.

Семейная пара живет на ул. Ленина, 19 уже больше тридцати лет. Жилье им выделила шахта, на которой Николай Никифорович проработал всю свою жизнь и считался одним из лучших сотрудников. Соседи получили квартиры в домах на несколько семей. А Николаю Федоровичу за трудовые успехи дали небольшой домик чуть больше 50 кв. м, который по документам считается муниципальной квартирой.

Дом 1953 года постройки уже 14 лет назад был признан ветхим, непригодным для проживания. А спустя два года Петуховых поставили на учет как нуждающихся в улучшении жилищных условий. Но вот уже больше десяти лет ничего не происходит, пенсионеры по-прежнему 246-е в очереди.

– Условий для проживания в доме никаких, не подведены коммуникации. Конечно, нам из-за возраста тяжело жить в таком доме, – говорит Анна Михайловна. – Крыша давно прохудилась, мы прикрыли ее клеенкой, но надолго ли ее хватит? Стараемся поддерживать порядок всеми силами. Делаем ремонт, на который нам хватает средств. Но дом рушится на глазах, в стенах появляются трещины. Не знаем, сможем ли мы перезимовать тут еще один год.

Что интересно, многим соседям по улице, у которых жилье было в собственности, новые квартиры уже предоставили. А пенсионеров, которые не могут ничего сделать с муниципальной квартирой, обошли стороной. Пытаясь добиться справедливости, семья Петуховых обратилась в прокуратуру. Киреевский межрайпрокурор внес представление главе администрации МО Приупское Киреевского района с требованием предоставить семейной паре благоустроенное жилье вне очереди. Но местная власть пока игнорирует требование.

Глава администрации не дает никаких надежд пенсионерам и отвечает, что на данный момент на территории МО свободного муниципального жилья нет и строительство не ведется.