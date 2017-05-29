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Главным тренером «Арсенала» может стать Рашид Рахимов

Главным тренером «Арсенала» может стать Рашид Рахимов

Контракт Кирьякова с тульским клубом истекает через несколько дней.

«Арсенал» может возглавить Рашид Рахимов, который ранее был главным тренером «Терека». Об этом сообщает «Спорт Экспресс». Контракт с Сергеем Кирьяковым истечет через несколько дней.

Отметим, что в интервью этому же изданию Кирьяков заявил, что никто из руководства тульского клуба не общался с ним о его дальнейшем будущем.

— Вы остаетесь в «Арсенале»?

– Не знаю. Никаких разговоров по поводу моего будущего не было. С чистой совестью ухожу в отпуск.

— Ваш контракт с клубом закончился?
 

– Он заканчивается послезавтра.

— И с вами никто не говорил о продлении соглашения?

– Нет.

 
Также по информации СМИ, на пост главного тренера «Арсенала» руководство рассматривает кандидатуру Александра Гришина, работавшего в молодежном составе ЦСКА.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:39 +3
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