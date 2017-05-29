Главным тренером «Арсенала» может стать Рашид Рахимов
Контракт Кирьякова с тульским клубом истекает через несколько дней.
«Арсенал» может возглавить Рашид Рахимов, который ранее был главным тренером «Терека». Об этом сообщает «Спорт Экспресс». Контракт с Сергеем Кирьяковым истечет через несколько дней.
Отметим, что в интервью этому же изданию Кирьяков заявил, что никто из руководства тульского клуба не общался с ним о его дальнейшем будущем.
— Вы остаетесь в «Арсенале»?
– Не знаю. Никаких разговоров по поводу моего будущего не было. С чистой совестью ухожу в отпуск.
— Ваш контракт с клубом закончился?
– Он заканчивается послезавтра.
— И с вами никто не говорил о продлении соглашения?
– Нет.
Также по информации СМИ, на пост главного тренера «Арсенала» руководство рассматривает кандидатуру Александра Гришина, работавшего в молодежном составе ЦСКА.
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