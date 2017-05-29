В Туле откроется выставка, посвященная Андрею Болотову

Основой экспозиции являются книги XVIII – XIX веков, репринтные издания и современные, посвященные жизни и деятельности Болотова.

30 мая 2017 года в 14.00 в доме-музее В.В. Вересаева состоится открытие выставки «“Величественный гений”. А.Т. Болотов» (из фондов музея-усадьбы А.Т. Болотова «Дворяниново»).

Выставка продолжит свою работу до 23 июня 2017 года.

Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1833) – известный русский ученый, писатель, энциклопедист, один из родоначальников русской агрономической науки. Всесторонне одаренный, обладающий незаурядным, пытливым умом, Андрей Тимофеевич Болотов оставил свой след во многих областях науки и культуры, причем многое открыл или совершил впервые. «Сельский житель» и «Экономический магазин», издаваемые Андреем Болотовым, были блестящим завоеванием журналистики XVIII века. Болотов оставил после себя 350 томов сочинений, исследовательских работ, воспоминаний.

Выставка, которая откроется в Доме-музее В.В. Вересаева, приурочена ко Дню славянской письменности и культуры.

Основой экспозиции из фондов музея-усадьбы «Дворяниново» являются книги XVIII – XIX веков, репринтные издания и современные издания, посвященные жизни и деятельности А.Т. Болотова. Экспонаты будут дополнены фотоматериалом, рассказывающим об истории создания музея.

В открытии выставки примут участие сотрудники музея-усадьбы «Дворяниново», которые расскажут о деятельности музея и реализации грантовых проектов.

Приглашаются посетители старше 6 лет (6+)

Место проведения: Тула, улица Гоголевская, 82.

Телефон для справок: 8 (4872) 56-77-31.