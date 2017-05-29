новости
новости
Регистрация
В Туле откроется выставка, посвященная Андрею Болотову

В Туле откроется выставка, посвященная Андрею Болотову

Основой экспозиции являются книги XVIII – XIX веков, репринтные издания и современные, посвященные жизни и деятельности Болотова.

30 мая 2017 года в 14.00 в доме-музее В.В. Вересаева состоится открытие выставки «“Величественный гений”. А.Т. Болотов» (из фондов музея-усадьбы А.Т. Болотова «Дворяниново»).

Выставка продолжит свою работу до 23 июня 2017 года.

Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1833) – известный русский ученый, писатель, энциклопедист, один из родоначальников русской агрономической науки. Всесторонне одаренный, обладающий незаурядным, пытливым умом, Андрей Тимофеевич Болотов оставил свой след во многих областях науки и культуры, причем многое открыл или совершил впервые. «Сельский житель» и «Экономический магазин», издаваемые Андреем Болотовым, были блестящим завоеванием журналистики XVIII века. Болотов оставил после себя 350 томов сочинений, исследовательских работ, воспоминаний.

Выставка, которая откроется в Доме-музее В.В. Вересаева, приурочена ко Дню славянской письменности и культуры.

Основой экспозиции из фондов музея-усадьбы «Дворяниново» являются книги XVIII – XIX веков, репринтные издания и современные издания, посвященные жизни и деятельности А.Т. Болотова. Экспонаты будут дополнены фотоматериалом, рассказывающим об истории создания музея.

В открытии выставки примут участие сотрудники музея-усадьбы «Дворяниново», которые расскажут о деятельности музея и реализации грантовых проектов.

Приглашаются посетители старше 6 лет (6+)

Место проведения: Тула, улица Гоголевская, 82.

Телефон для справок: 8 (4872) 56-77-31.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 16:55 0
Другие статьи по темам
Люди
Андрей Болотов
Место
ТулаДом-музей Вересаева
Прочее
выставкаВеличественный гений

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле прохожие скрутили грабителя
В Туле прохожие скрутили грабителя
Главным тренером «Арсенала» может стать Рашид Рахимов
Главным тренером «Арсенала» может стать Рашид Рахимов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.