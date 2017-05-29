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Срок отказа от ненужной страховки могут увеличить до 14 дней

Срок отказа от ненужной страховки могут увеличить до 14 дней

Соответствующий проект подготовил Банк России. Предполагается, что он начнет действовать с 1 января 2018 года.

Банк России, учитывая пожелания клиентов страховых компаний и практику, проработал возможность увеличения периода охлаждения – срока, в течение которого можно отказаться от навязанной или ненужной страховки.

Предполагается, что этот период с 1 января 2018 года составит 14 дней.

Соответствующий проект указания Банка России уже подготовлен. Период охлаждения, который сейчас составляет не менее пяти рабочих дней, действует уже практически год и распространяется почти на все популярные виды добровольного страхования. Таким образом возможность отказаться от полиса стала эффективным механизмом защиты прав потребителей. И статистика жалоб служит тому подтверждением. К примеру, количество обращений из-за навязывания допуслуг при покупке ОСАГО снизилось почти на треть в I квартале 2017 года относительного того же периода годом ранее.

«Мы считаем, что 14 дней – универсальный срок в целях защиты прав потребителей. В частности, именно такой срок определен для досрочного возврата суммы потребительского кредита и возврата товара. Увеличение периода охлаждения позволит повысить защиту прав и законных интересов клиентов страховых компаний», - отмечает управляющий Отделением Тула ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков.

Напомним, что период охлаждения отсчитывается со дня заключения договора страхования и не зависит от момента уплаты страхового взноса. Кстати, страховщик может установить и более длительный период охлаждения. Для возврата денег нужно заполнить заявление об отказе от договора добровольного страхования, и в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления страховая компания должна вернуть премию.

Если договор страхования не вступил в силу, при отказе от него в оговоренный срок страховая компания обязана вернуть заплаченные за полис деньги в полном объеме. Если же договор начал действовать, то страховщик вправе удержать часть премии, пропорциональную количеству прошедших дней.

Обратите внимание: увеличение периода охлаждения – это еще проект. Сейчас он составляет пять рабочих дней.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 16:07 0
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