"Арсенал" - "Енисей": 1:0

Фото ПФК "Арсенал"

Сегодня решается судьба "Арсенала" на следующий сезон: останется клуб в Премьер-лиге или пойдет на понижение? Болеем за канониров вместе с Myslo!

Перерыв. Приятная глазу статистика первого тайма:

Перерыв. Оперативный фоторепортаж от пресс-службы ПФК "Арсенал":

Перерыв. Первый тайм позади. На табло - 1:0 в пользу канониров. Очень нервная игра, украшением которой стал гол головой от Игоря Шевченко. Осталось только во втором тайме додавить соперника. Нельзя отступать!

45' Расича сбивают под углом на подступах к чужой штрафной. Стандарт. Горбатенко закручивал на Комбарова. Защитник разгадал замысел.

45' Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.

43' И снова ГАБУЛОВ! Владимир кулаками играет на выходе, а мы отмечаем, что Енисей голову смог поднять и создаёт моменты у наших ворот.

42' И снова ОПАСНО! Мяч прямо с корнера летит в наши ворота - Габулов начеку.

40' ОПАСНО у наших ворот! Беляев проиграл дуэль Самодину, и ррраз - форвард гостей уже перед нашими воротами! ГАБУЛОВ СПАСАЕТ!

38' Расич отдал передачу на ход Шевченко, но Опарин в очередной раз здорово действует на выходе.

37' Ещё стандарт. Чуть сушат наши футболисты игру. А по трибунам идёт ВОЛНА! Может она не даст нашим игрокам отойти к своим воротам.

36' А теперь точность подвела уже нашего игрока. Горбатенко пробил со штрафного с 35 метров – неплохой удар, но выше ворот.

32' Штрафной исполнял Кичин. Но не получилось от слова совсем: высоко и за ворота. Разве что разминка для заскучавшего было Габулова.

31' Максим Беляет грубовато встретил на фланге Никиту Чичерина, арбитр сразу же игру остановил.

29' Комбаров классно пробил со штрафного, мяч попал в перекладину, отскочил на линию вратарской – и Шевченко на добивании головой пробил в точно угол! ЕЕЕЕ!!!!!!!!! Этот счет "наш", надо держать и увеличивать. Ухх, хороши!

29' ГОООООЛ!!! 1:0!!!!!!!!!!!! "Арсенал" заааааааааабииииил!!!!!!!!!!!!

28' Олег Ланин перед своей штрафной сбивает Игоря Шевченко, наказание следует незамедлительно - карточка и опасный стандарт!

27' Травма у игрока "Енисея" Азера Алиева: он пострадал от жесткого подката Шевченко, тренер гостей Тихонов выговор сделал Сельдякову.

25' ШЕВЧЕНКО! Игорь классно подстроился под роскошный навес Комбарова и пробил, но снова точно в руки Опарину... Пока не везет.

21' Едва ли не за первая позиционная атака соперника. Беляев хорош на втором этаже, а дальше слово за Думбией в контратаке. Мусса сам решил завершать - но неудачно. Поехала нога, и мяч прилетел точно в руки Опарину.

18' Вот! Надо бить! Расич пропускает снаряд на Шевченко, а Игорь с разворота бьёт вторым касанием. От защитника мяч летит на очередной угловой.

17' Очень трогательное творчество юных болельщиков "Арсенала". Не имеют права их разочаровать, не имеют! (фото из группы болельщиков "Арсенала" Вконтакте)

17' Самодин с дальней дистанции ударил по нашим воротам, но слишком неточно. Пока без особых обострений у ворот Габулова обходимся.

16' Надо справедливо отметить, что красноярцы тоже хорошо идут в прессинг. Не успокаиваются и трибуны. Ни секунды молчания. Браво, болельщики!

14' А вот еще один стандарт, снова у мяча Кирилл, и едва-едва не забросил он мяч в ворота! Опарин заметно занервничал, но сумел отбить мяч на угловой. Еще два корнера подряд бил Горбатенко, но ничего столь же опасного, как у Комбарова, создать не удалось.

12' Комбаров подавал угловой, а трибуны буквально заорали: "Нужен гол!". Увы, не в этот раз... Мяч отбил вратарь "Енисея" Михаил Опарин.

9' Комбаров здорово обострял передачей на Расича, нашего форварда опередил на рывке Кичин.

8' Тем временем наши болельщики устроили классный перфоманс: изобразили кардиограмму и растянули плакат с надписью "Не доведите до инфаркта". С юмором подошли, молодцы.

8' Все-таки замена. Травмированный Илья Максимов покидает поле на носилках, вместо него будет играть Игорь Шевченко.

7' Пока в матче заминка, обратим внимание на гостевую трибуну. Около пятидесяти человек активно поддерживают "Енисей". Неплохо! Очень хотят красноярцы видеть своих любимцев в элите.

6' Илья Максимов оказался на газоне. После передачи Григалавы Илья получил травму в эпизоде с соперником. К тому же ещё и Расич наступил на Максимова. Будет замена?..

6' Во, Кирьяков не выдержал. Уже вышел к границам технической зоны и начал раздавать указания своим футболистам. Мы сегодня должны идти в атаки большими силами, и никак иначе.

4' Бурчану отдаёт мяч сопернику, но быстрой контратаки не последовало. Чувствуется напряжение в воздухе. Нужно нашим ребятам покатать мяч, уверенность почувствовать.

3' Сергей Кирьяков пока еще не вскочил со скамейки. Наблюдает за матчем сидя, скрестив руки на груди. Волнуется.

2' В игре тем временем все не так весело. Мусса Думбия прорвался по левому флангу и… убежал за лицевую. Тем не менее заметно, что наши канониры на первых минутах прижимают гостей. Ведут себя по-хозяйски, то есть.

2' Болельщики начали игру громким и даже немного отчаянным исполнением гимна Тулы - "Дульная, Ствольная, АРСЕНАЛЬНАЯ!!!!..." Ухх, стадион сегодня полон как никогда - вот что творят бесплатные билеты)

1' Стартовый свисток арбитра Владимира Сельдякова уже прозвучал. Вперед, за Тулу!

0' Команды уже вышли на поле. Кто же из команд - "Арсенал" или "Енисей" - станет 16-й в Премьер-лиге 2017-2018?.. "Давай, как в последний раз", - такой плакат развернули на трибунах наши болельщики. И правда, "Арсенал", всё или ничего!!!

0' Наши сегодня играют в черном - как и в, пожалуй, самом неожиданном домашнем матче сезона - против московского "Спартака". Может, цвет принесет нам удачу?

0' Стартовые составы на сегодняшнюю игру:

0' Кстати, второй стыковой матч уже сыгран. По его итогам в Премьер-лигу вышел хабаровский клуб СКА (0:0, пенальти – 3:5). "Оренбург" вылетел.

0' Добрый вечер, уважаемые болельщики! Сегодня у нас внеплановый домашний футбольный матч. Наш "Арсенал", который по итогам сезона в Премьер-лиге занял 14 место и попал в зону стыковых матчей, встретится с третьей командой ФНЛ - красноярским "Енисеем". Первая игра на поле красноярцев закончилась со счетом 2:1 в их пользу. Теперь все зависит от результата этого матча. Нас устроит любая "сухая" победа либо победа с крупным счетом - тогда мы остаемся в элите российского футбола. Если же не получится, как минимум следующий сезон проведем в ФНЛ. Пан или пропал, как говорится!