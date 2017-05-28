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В Тульской области стартовал конкурс начинающих фермеров

В Тульской области стартовал конкурс начинающих фермеров

Министерство сельского хозяйства Тульской области объявило о старте конкурса среди крестьянских хозяйств для участия в ведомственных целевых программах.

Министерство сельского хозяйства Тульской области объявляет о проведении конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в ведомственных целевых программах «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм».

Документы принимаются до 24 июня.

По адресу: 300045, Тула, ул. Оборонная, 114А, 6 этаж, кабинет 612. 

Справки по телефону: 24-52-67 (доб. 3730).

вчера, в 19:20 +1
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