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В тульских парках пройдет Международный день защиты детей

В тульских парках пройдет Международный день защиты детей

Этот яркий и интересный праздник «Тульские парки» будут отмечать два дня.

1 июня праздничная программа пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П.Белоусова. Начало праздника в 14.00.

В этот день на фонтанной площади парка развернутся интерактивные площадки разнообразных профессий, где ребенок сможет исполнить роль повара, флориста, водителя и даже фокусника.

В течение дня на эстраде будут выступать известные тульские артисты и детские творческие коллективы.

Новыми изделиями ручной работы порадует ярмарка мастеров. Интересной особенность праздника станет шоу гигантских трансформеров и фото-акция «Буквы П.А.Р.К»: тот, кто сделает фото с каждой из букв и первым выложит в инстаграмм с хештегом #паркитула, получит приз (сертификат) от автошколы «Клаксон» на бесплатное обучение (категория В).

2 июня праздничное мероприятие пройдет в Комсомольском парке культуры и отдыха с 13.00.

В программе: концерт, конкурсно-игровая программа, мастер-классы, шоу гигантских трансформеров и фото-акция «Буквы П.А.Р.К».

вчера, в 20:25 +1
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