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Игру «Арсенала» с «Амкаром» рассудит Владимир Москалев

Игру «Арсенала» с «Амкаром» рассудит Владимир Москалев

Матч состоится 17 мая в 19.30.

Владимир Москалев из Воронежа назначен главным арбитром на матч «Арсенал» — «Амкар». 30-летний рефери в текущем сезоне работал на двух играх канониров: «Рубин» — «Арсенал» (1:0) и «Арсенал» — «Томь» (3:0). В РФПЛ сезона-2014/15 Москалев судил поединки «Спартак» — «Арсенал» (2:0) и «Зенит» — «Арсенал» (1:0).

Ассистентами судьи назначены Сергей Суховерхов из Воронежа и москвич Константин Шаламберидзе. Резервный арбитр — Алексей Амелин из Тулы. Инспектор — Юрий Чеботарев из Краснодара. Делегат РФПЛ — Сергей Порядин (Ростов-на-Дону).

Напомним, матч «Арсенал» — «Амкар» состоится 17 мая в 19.30.

Сюжет: Арсенал
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