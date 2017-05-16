В Новомосковске у женщины из квартиры украли два радиатора отопления

29-летний ранее судимый мужчина и его 26-летняя подельница признались в содеянном.

В Новомосковске полицейские задержали подозреваемых в краже. По предварительным данным, злоумышленники взломали входную дверь и пробрались в квартиру к 59-летней местной жительнице. Из жилища воры вынесли два радиатора отопления. Ущерб составил три тысячи рублей.

По подозрению в краже полиция задержала 29-летнего ранее судимого мужчину и его 26-летнюю подельницу. Подозреваемые признались в содеянном. У них обнаружено и изъято похищенное.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».