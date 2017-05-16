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Тульские борцы завоевали медали на соревнованиях в Швеции
Фото предоставлено участниками.

Тульские борцы завоевали медали на соревнованиях в Швеции

Сборная Тулы заняла второе командное место среди борцов греко-римского стиля 2006−2010 года рождения.

Воспитанники ДЮСШ «Олимп» из поселка Ленинский завоевали одну золотую, две серебряных и одну бронзовую медаль на международном турнире по спортивной борьбе Gustav Freij Cup-2017. Соревнования состоялись 12 и 13 мая в шведском городе Мальмё. Всего в турнире принимали участие 179 борцов из России, Дании и Швеции.
 
В весе до 24 килограммов третьим стал Кирилл Дауд, в категории до 29 килограммов второе место у Сергея Шереметьева, в весовой категории 59 кг первое место занял Павел Игнатенко, а второе — Егор Гераськин.
 
Эти результаты позволили сборной Тулы занять второе командное место среди борцов греко-римского стиля 2006−2010 года рождения.
Тренируются спортсмены под руководством Артура Матевосяна, Владимира Майстренко и Дмитрия Шереметьева.
 
Среди юношей 2003−2006 г. р. в весовой категории до 53 кг первое место занял Иван Тымчук, который тренируется в МБУ СШ «Юность» под руководством Дмитрия Коростылева. 
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Тульские борцы на соревнованиях в Мальмё, Фото: 1
Тульские борцы на соревнованиях в Мальмё, Фото: 2
Тульские борцы на соревнованиях в Мальмё, Фото: 3
Тульские борцы на соревнованиях в Мальмё, Фото: 4
Тульские борцы на соревнованиях в Мальмё, Фото: 5
Тульские борцы на соревнованиях в Мальмё, Фото: 6
Тульские борцы на соревнованиях в Мальмё, Фото: 7
Тульские борцы на соревнованиях в Мальмё, Фото: 8
Тульские борцы на соревнованиях в Мальмё, Фото: 9
Тульские борцы на соревнованиях в Мальмё, Фото: 10
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:16 +5
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