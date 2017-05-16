Тульские борцы завоевали медали на соревнованиях в Швеции

Фото предоставлено участниками.

Воспитанники ДЮСШ «Олимп» из поселка Ленинский завоевали одну золотую, две серебряных и одну бронзовую медаль на международном турнире по спортивной борьбе Gustav Freij Cup-2017. Соревнования состоялись 12 и 13 мая в шведском городе Мальмё. Всего в турнире принимали участие 179 борцов из России, Дании и Швеции.

В весе до 24 килограммов третьим стал Кирилл Дауд, в категории до 29 килограммов второе место у Сергея Шереметьева, в весовой категории 59 кг первое место занял Павел Игнатенко, а второе — Егор Гераськин.

Эти результаты позволили сборной Тулы занять второе командное место среди борцов греко-римского стиля 2006−2010 года рождения.

Тренируются спортсмены под руководством Артура Матевосяна, Владимира Майстренко и Дмитрия Шереметьева.

Среди юношей 2003−2006 г. р. в весовой категории до 53 кг первое место занял Иван Тымчук, который тренируется в МБУ СШ «Юность» под руководством Дмитрия Коростылева.