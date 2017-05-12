ЦСКА – «Арсенал»: текстовая трансляция матча

Туляки играют с армейцами в Москве. Болеем за канониров вместе с Myslo! Внимание: трансляция обновляется.

0' Составы на игру уже известны. За «Арсенал» не сыграет Думбия. Из-за перебора желтых карточек он пропускает матч.

0' Вот в такой форме сыграют футболисты.

0' Кстати, игру доверили судить Владимиру Сельдякову. Если не помните эту историю, рассказываем — Сельдяков работал на матче «Арсенала» с «Оренбургом». Поединок закончился не только крупным счетом, но и скандалом. Руководство тульского клуба обвинило арбитра в непрофессионализме. Главный тренер Кирьяков заявлял, что рефери не должен судить матчи Премьер-лиги. Но в РФС, по всей видимости, с мнением наставника канониров не согласились. Что ж, посмотрим, что будет говорить после этой игры руководство тульского клуба.

0' В турнирной таблице москвичи на данный момент занимают вторую строчку — они борются за место в Лиге Чемпионов. А вот у «Арсенала» дела состоят очень и очень печально. Несмотря на то, что канониры обыграли в прошлом матче «Ростов», команда по-прежнему находится в зоне вылета. Проигрывать нам ну никак нельзя!

0' В официальных матчах команды встречались всего трижды. К сожалению, статистика не в нашу пользу — армейцы три раза оказывались сильнее. В игре первого круга в этом сезоне ЦСКА увез из Тулы минимальную победу. Единственный гол в матче забил Миланов на 21-й минуте.

0' На Арене ЦСКА уже всё готово к противостоянию. Предлагаем посмотреть на красавец-стадион.

0' Добрый вечер, дорогие болельщики «Арсенала»! Сегодня нас ждет, будем верить, зрелищный матч! Канониры встретятся в Москве с ЦСКА. Болеем за туляков вместе с Myslo!