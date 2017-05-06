«Арсенал» — «Ростов»: текстовая трансляция матча

Тульская команда принимает на своем поле соперника из Ростова. Болеем за красно-желтых вместе с Myslo!

35' Пытаются прорваться наши футболисты как можно ближе к штрафной соперника. Очень надежная оборона у "Ростова". Ну что ж такое...

31' МОМЕНТИЩЕ!!! Друзья, великолепно играет сегодня Габулов. Вновь выручил команду. Ерохин пробил прямо в центр ворот. Наш вратарь отлично среагировал! А наши защитники где были в этот момент?

30' Снова угловой у нас. Уверенно играют футболисты "Ростова", что совсем нам не на руку.

29' "Тула, Тула!" - кричат болельщики. Их собралось сегодня не так много.

26' Медицинская помощь потребовалась Препелицэ. Пока пауза в матче.

24' И снова острый момент у ворот Габулова. С левого фланга в штрафную передачу получил футболист "Ростова" Ерохин. Нескольких сантиметров ему не хватило, чтобы отправить мяч в ворота.

22' ОПАСНО! После углового передачу получил капитан "Ростова" Гацкан. Метров с 7 он мощно пробил по воротам. Но Габулов спас команду! Можно выдохнуть!

20' Вторая желтая - теперь футболист "Ростова" Байрамян сыграл опасно - сбил нашего Комбарова. Пробили канониры штрафной.

16' Тульские болельщики гонят свою команду вперед! Не подведите, красно-желтые!

16' Первая желтая карточка в матче. Федерико Расич получил "горчичник" за фол на Кудряшове.

15' На ровном месте канониры едва не получили гол! Благо, Габулов сориентировался! Очень опасно!

14' Расич заработал штрафной метрах в 35-ти от ворот Медведева, но именно голкипер уверенно сыграл на выходе!

13' Молодцы наши ребята - идут вперед, не дают ростовчанам прижимать хозяев к своим воротам. Не останавливаемся!

11' "Арсенал" снова заработал угловой. Высокая подача от Комбарова. Но футболист "Ростова" выбил мяч из опасной зоны.

10' Разыграли угловой канониры. За мяч никто не смог зацепиться, в итоге - аут.

7' Убежали в контратаку ростовчане. Калачев едва не оказался один на один с Габуловым.

6' Бурмистрова сбили в штрафной, но всё по правилам.

5' "Арсенал" пошел вперед, но какой-то неудачный пас передал Вергара.

2' Первый момент у ростовчан. Но не удалось гостям попасть в створ ворот.

1' Матч начался. Вергара пытался прорваться по бровке, но сбил... бокового арбитра!

0' А вот и стартовый свисток! Вперед, за Тулу!

0' Перед матчем - минута молчания в память тех, кто погиб в Великой Отечественной войне.

0' Интересно, что за "Арсенал" выступает Думбия, арендованный у "Ростова". В девяти матчах за туляков ему удалось один раз поразить ворота соперника.

0' А вот и составы.

0' Немного статистики. В рамках РФПЛ команды встречались трижды. Каждый клуб по разу одержала победу и однажды была зафиксирована ничья. Разница забитых и пропущенных — 5:3 в пользу "Ростова".

0' Кстати, молодежные команды сыграли вчера свой матч. Счет в игре получился хоккейный - 3:4. К сожалению, наши ребята уступили ростовчанам.

0' Специально к этому матчу "Арсенал" снял прекрасный ролик, чтобы подбодрить и себя, и болельщиков. На первых ролях в клипе - воспитанники ДЮСШ "Арсенал". Юные футболисты заверяют, что их любимая команда станет чемпионом! Такие милые детишки)

0' Канониры сыграют в черной форме.

Ростовчане - в желтой.

0' Поле Центрального стадиона в отличном качестве. Предлагаем вам убедиться своими глазами. Фотографии предоставлены пресс-службой клуба.

0' Конечно, этот матч важен для «Арсенала». Мы по-прежнему находимся в зоне вылета. В 26 матчах канониры набрали всего 21 очко. На счету тульской команды 15 поражений и 5 побед. У «Ростова» же ситуация совсем наоборот. Наш соперник комфортно расположился на пятой строчке и борется за место в Лиге Европы.