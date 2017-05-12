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Щекинский танцевальный ансамбль стал лауреатом международного конкурса
Фото предоставлено участниками конкурса

Щекинский танцевальный ансамбль стал лауреатом международного конкурса

Фестиваль детского и юношеского творчества «Дорога к солнцу» прошёл в столице Беларуси.

В международном конкурсе, которые проходил с 6 по 8 мая в Минске, приняли участие детские и молодежные коллективы, дуэты и солисты из различных регионов России, стран СНГ и Европы. Соревновались артисты в семи номинациях: хореографические коллективы, вокал, театр мод, сценическое искусство, хоровое пение, цирковое искусство и инструментальное исполнительство.

Щекинский ансамбль танца «Калейдоскоп» получил звание лауреата 1 степени в номинации «Эстрадный танец» (возрастная категория от 13 до 16 лет). Также наши танцоры стали лауреатами 2 степени в номинации «Народный танец (стилизация)».

Солисты ансамбля Яна Ручкина и Антон Стекольников стали лучшими в номинации «Эстрадный танец (соло)». Щекинские танцоры готовились к ответственному выступлению под руководством педагога Натальи Кирилочкиной.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:09 +1
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