Туляка осудили за использование фальшивых водительских прав

Фото: pavlovskyposad-24.ru

Купив поддельный документ у неустановленного продавца, водитель предъявил его сотрудникам ГИБДД и был задержан.

Мировым судьей Пролетарского района Тулы вынесен обвинительный приговор 37-летнему местному жителю. Суд признал его виновным в совершении преступления, использовании заведомо подложного документа.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что обвиняемый приобрел у неустановленного следствием лица подложное водительское удостоверение на свое имя.

В начале марта этого года туляк, находившийся за рулём автомобиля, был остановлен сотрудниками ГИБДД на одной из улиц областного центра для проверки документов. Мужчина предъявил полицейским фальшивое удостоверение и был задержан.

Согласно приговору суда, туляку было назначено наказание в виде штрафа на сумму в 25 тысяч рублей.