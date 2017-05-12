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Туляка осудили за использование фальшивых водительских прав
Фото: pavlovskyposad-24.ru

Туляка осудили за использование фальшивых водительских прав

Купив поддельный документ у неустановленного продавца, водитель предъявил его сотрудникам ГИБДД и был задержан.

Мировым судьей Пролетарского района Тулы вынесен обвинительный приговор 37-летнему местному жителю. Суд признал его виновным в совершении преступления, использовании заведомо подложного документа.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что обвиняемый приобрел у неустановленного следствием лица подложное водительское удостоверение на свое имя.

В начале марта этого года туляк, находившийся за рулём автомобиля, был остановлен сотрудниками ГИБДД на одной из улиц областного центра для проверки документов. Мужчина предъявил полицейским фальшивое удостоверение и был задержан.

Согласно приговору суда, туляку было назначено наказание в виде штрафа на сумму в 25 тысяч рублей.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:45 0
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