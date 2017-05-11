Молодежка «Арсенала» сыграла вничью с армейцами

Фото пресс-службы «Арсенала».

В Москве завершился матч молодежных команд ЦСКА и «Арсенала». Открыли счет в игре армейцы на 45-й минуте: Гордюшенко подал на дальнюю штангу, Жамалетдинов в падении забросил мяч в дальний угол ворот Левашова. В начале второго тайма канониры отыгрались — гол забил Потапов на 55-й минуте, голевая передача на счету Мельникова.

Через пять минут игроки ЦСКА отправили второй мяч в ворота Левашова дубль оформил Жамалетдинов. Концовка матча выдалась напряженной. Под занавес игры «Арсенал» сравнял счет — Буранов забил мяч в дальний угол.

В итоге — 2:2. Отметим, что в первом круге чемпионата москвичи переиграли канониров со счетом 2:0.

Голы: Жамалетдинов, 45 (1:0). Потапов, 56 (1:1). Жамалетдинов, 60 (2:1). Буранов, 88 (2:2).

ЦСКА: Помазун (Овчинников, 46), Леонов (Анисимов, 61), Станисавлевич, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Маклаков (Неплюев, 82), Хосонов, Кучаев, Козлов (Меренчуков, 34).



«Арсенал»: Левашов (Макеев, 46), Рукас, Осипов, Норматов, Борисов (Клементьев, 89), Мингазов (Доронин, 70), Лобзин (Ивакин, 70), Потапов (Голуб, 68), Аджоев, Буранов, Мельников (Изотов, 77).



Предупреждения: Мельников, 14. Козлов, 25. Пухов, 63. Осипов, 70. Аджоев, 77. Маклаков, 80.



Судья: В. Жариков (Хабаровск).

Основные команды «Арсенала» и ЦСКА сыграют завтра, 12 мая, в 19.30.