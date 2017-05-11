новости
новости
Регистрация
Молодежка «Арсенала» сыграла вничью с армейцами
Фото пресс-службы «Арсенала».

Молодежка «Арсенала» сыграла вничью с армейцами

Матч закончился со счетом 2:2.

В Москве завершился матч молодежных команд ЦСКА и «Арсенала». Открыли счет в игре армейцы на 45-й минуте: Гордюшенко подал на дальнюю штангу, Жамалетдинов в падении забросил мяч в дальний угол ворот Левашова. В начале второго тайма канониры отыгрались — гол забил Потапов на 55-й минуте, голевая передача на счету Мельникова.

Через пять минут игроки ЦСКА отправили второй мяч в ворота Левашова дубль оформил Жамалетдинов. Концовка матча выдалась напряженной. Под занавес игры «Арсенал» сравнял счет — Буранов забил мяч в дальний угол.

В итоге — 2:2. Отметим, что в первом круге чемпионата москвичи переиграли канониров со счетом 2:0.

Голы: Жамалетдинов, 45 (1:0). Потапов, 56 (1:1). Жамалетдинов, 60 (2:1). Буранов, 88 (2:2).

ЦСКА: Помазун (Овчинников, 46), Леонов (Анисимов, 61), Станисавлевич, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Маклаков (Неплюев, 82), Хосонов, Кучаев, Козлов (Меренчуков, 34).

«Арсенал»: Левашов (Макеев, 46), Рукас, Осипов, Норматов, Борисов (Клементьев, 89), Мингазов (Доронин, 70), Лобзин (Ивакин, 70), Потапов (Голуб, 68), Аджоев, Буранов, Мельников (Изотов, 77).

Предупреждения: Мельников, 14. Козлов, 25. Пухов, 63. Осипов, 70. Аджоев, 77. Маклаков, 80.

Судья: В. Жариков (Хабаровск).

Основные команды «Арсенала» и ЦСКА сыграют завтра, 12 мая, в 19.30.

Сюжет: Арсенал
Стартовала продажа билетов на матч «Арсенала» с «Амкаром»
Спорт
Стартовала продажа билетов на матч «Арсенала» с «Амкаром»
вчера, в 17:38, 32 702 0
На игру ЦСКА – «Арсенал» назначен арбитр скандального матча
Спорт
На игру ЦСКА – «Арсенал» назначен арбитр скандального матча
вчера, в 11:37, 18 1095 0
«Арсенал»: три очка, подарившие надежду
Спорт
«Арсенал»: три очка, подарившие надежду
8 мая, в 12:02, 80 4546 3
Кирьяков: «Габулов показал свой класс»
Спорт
Кирьяков: «Габулов показал свой класс»
6 мая, в 19:17, 57 2335 3
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:19 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Арсеналмолодежная командамолодежкаЦСКА

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Под Щекино безработный мужчина похитил у ребенка мобильник
Под Щекино безработный мужчина похитил у ребенка мобильник
Тульские рукопашники выступили на соревнованиях «Засечная черта»
Тульские рукопашники выступили на соревнованиях «Засечная черта»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.