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На игру ЦСКА – «Арсенал» назначен арбитр скандального матча

На игру ЦСКА – «Арсенал» назначен арбитр скандального матча

Главным судьей назначен Владимир Сельдяков.

На матч ЦСКА — «Арсенал» главным судьей назначен Владимир Сельдяков из Балашихи. Напомним, что этот арбитр работал на игре канониров с «Оренбургом» в марте. Футбольный поединок закончился скандалом. Руководство тульского клуба тогда заявило, что рефери отработал непрофессионально. «Арсенал» собирался подавать жалобу в Российский футбольный союз.

Игра в Оренбурге завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Второй гол оренбуржцы забили с пенальти, который был назначен в спорном моменте. После матча главный тренер туляков Сергея Кирьяков заявил, что арбитр встречи Владимир Сельдяков больше не должен работать на уровне премьер-лиги.

Однако с мнением Кирьякова, видимо, не согласны в РФС. Помогать Сельдякову в матче ЦСКА — «Арсенал» будут ассистенты Максим Гаврилин из Владимира и Александр Богданов из Верея. Резервный судья — Николай Волошин (Смоленск). Инспектором назначен Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Арсенал» сыграет с армейцами 12 мая, в пятницу, в 19.30. Текстовую трансляцию матча читайте на Myslo!

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:37 0
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