Тульские рукопашники выступили на соревнованиях «Засечная черта»

Наш регион представляли два спортсмена из СК «Магура».

6 и 7 мая в с. Вадинск Пензенской области прошел турнир по смешанным единоборствам «Засечная черта». Соревнования собрали спортсменов из Тамбовской, Тюменской, Курской, Московской, Пензенской, Нижегородской, Воронежской и Тульской областей.

Федерация смешанных единоборств «ОСЕ» под руководством Алексея Никитина выставила двух спортсменов из СК «Магура» во главе с исполнительным директором Ильей Герасименко. Спортсмены достойно представили наш регион.

Ребята провели по три боя. Поединки получились зрелищными и напряженными. По итогам турнира первые места заняли Константин Капков и Никита Батурин.

Команда Тульской области была отмечена специальным призом за волю к победе. Ребята получили хороший опыт, который им пригодится на предстоящих общероссийских и международных соревнованиях.

— Отдельная благодарность организаторам турнира за проведенное мероприятие и теплый прием, – сообщили в Тульской федерации смешанных единоборств.

Спортсменов готовили Павел Турбин и Илья Герасименко.