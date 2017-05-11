Под Щекино безработный мужчина похитил у ребенка мобильник

Злоумышленник похитил телефон у проходившего через двор ребенка.

В полицию Щекинского района обратилась жительница поселка Ломинцевский. Женщина сообщила, что вечером около одного из домов в поселке у ее сына похитили мобильный телефон.

Ущерб составил 11 тысяч 900 рублей.

Стражи порядка заподозрили в совершении преступления безработного ранее уже судимого 25-летнего местного жителя. Мужчина признался в содеянном. Похищенное изъято.

В отделе МВД России по Щекинскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ «Грабеж».