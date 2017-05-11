новости
новости
Регистрация
Под Щекино безработный мужчина похитил у ребенка мобильник

Под Щекино безработный мужчина похитил у ребенка мобильник

Злоумышленник похитил телефон у проходившего через двор ребенка.

В полицию Щекинского района обратилась жительница поселка Ломинцевский. Женщина сообщила, что вечером около одного из домов в поселке у ее сына похитили мобильный телефон.

Ущерб составил 11 тысяч 900 рублей.

Стражи порядка заподозрили в совершении преступления безработного ранее уже судимого 25-летнего местного жителя. Мужчина признался в содеянном. Похищенное изъято.

В отделе МВД России по Щекинскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ «Грабеж».

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:22 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская областьЩекинский район
Прочее
мобильный телефон

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдет чемпионат по автозвуку
В Туле пройдет чемпионат по автозвуку
Молодежка «Арсенала» сыграла вничью с армейцами
Молодежка «Арсенала» сыграла вничью с армейцами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.