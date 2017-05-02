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Тульские штангисты завоевали два призовых места на соревнованиях во Владимире
Фото: tula.ru

Тульские штангисты завоевали два призовых места на соревнованиях во Владимире

Во всероссийском турнире приняли участие более 150 тяжелоатлетов из разных регионов страны.

В последние дня апреля во Владимире состоялся 20-й турнир по тяжелой атлетике «Золотые Купола» памяти заслуженного тренера СССР Виктора Кузнецова. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из разных городов России.

По итогам состязаний в каждой весовой и возрастной категории определились победители и призеры. Среди них оказались представители тульской спортшколы.

Максим Бормотоев взял «серебро» в весовой категории до 69 кг, подняв штангу весом 203 кг. Илья Кобелев стал абсолютным победителем в своей категории (до 105 кг), показав результат в 275 кг. Тренируются спортсмены под руководством В. А. Айдинова и С. Н. Флерко.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:50 +3
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