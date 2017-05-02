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Трое мигрантов обворовали семь машин, припаркованных в тульских дворах
Фото: rating-news.ru

Трое мигрантов обворовали семь машин, припаркованных в тульских дворах

Добычей преступников стало имущество автолюбителей на сумму более 110 тысяч рублей.

В тульской прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих граждан республики Узбекистан и их приятеля из Таджикистана. Все трое обвиняются в совершении автомобильных краж.

Осенью прошлого года, на протяжении полутора месяцев, обвиняемые обворовывали стоящие во дворах областного центра машины.

Добычей становились автомобильные компрессоры, магнитолы, навигаторы, аккумуляторные батареи, инструменты. Общая стоимость похищенного оценивается примерно в 115 тысяч рублей. Часть вещей воры успели перепродать.

Сейчас все трое находятся под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:14 +2
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