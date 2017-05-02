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Житель Киреевска подозревается в нападении на полицейского
Фото: godekan.com

Житель Киреевска подозревается в нападении на полицейского

Нетрезвый мужчина ударил стража порядка, который находился при исполнении служебных обязанностей.

Киреевские следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина подозревается в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей.

Вечером, 18 апреля, подозреваемый, будучи в изрядном подпитии, находился во дворе одного из домов на улице Тесакова. Сотрудник приехавшего для проверки наряда ППС сделал мужчине замечание. В ответ злоумышленник нанёс одному из полицейских несколько ударов.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:30 +1
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