Житель Киреевска подозревается в нападении на полицейского

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Нетрезвый мужчина ударил стража порядка, который находился при исполнении служебных обязанностей.

Киреевские следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина подозревается в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей.

Вечером, 18 апреля, подозреваемый, будучи в изрядном подпитии, находился во дворе одного из домов на улице Тесакова. Сотрудник приехавшего для проверки наряда ППС сделал мужчине замечание. В ответ злоумышленник нанёс одному из полицейских несколько ударов.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.