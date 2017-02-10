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Илья Максимов не сыграет за «Арсенал» в этом сезоне
Футболист получил травму на разминке.
Игрок тульского «Арсенала» Илья Максимов получил травму и выбыл из строя на полгода. Об этом после товарищеского матча с молдавским клубом «Милсами» (3:3) сообщил главный тренер команды Сергей Кирьяков, пишет портал «Чемпионат».
– К сожалению, второй сбор был омрачен травмами.
Илья Максимов не сыграет за «Арсенал» в ближайшие полгода.
Он, к сожалению, нелепо травмировался на утренней разминке, — рассказал Кирьяков.
Максимов перебрался в «Арсенал» на правах свободного агента в сентябре 2016 года. Дебют футболиста состоялся в матче против самарских «Крыльев Советов». В нынешнем сезоне РФПЛ на счету Ильи Максимова шесть матчей и одна результативная передача.
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