«Арсенал» вничью сыграл в Белеке с «Милсами»

Фото предоставлено пресс-службой ФК «Арсенал».

Матч прошел напряженно: впереди была то одна, то другая команда, но, забив два мяча в концовке, туляки ушли от поражения в матче с лидером чемпионата Молдовы.

9 февраля в спортивном комплексе отеля «Титаник» в Белеке прошла игра «Арсенал» - «Милсами» (Молдова). Судил матч Артем Кучин (Казахстан).

Игра окончилась ничьей - 3:3 (1:1).

Матч прошел напряженно: впереди была то одна, то другая команда. В начале игры лидерство взяли оружейники, на 10-й минуте Рыжков исполнил стандарт от угла штрафной площади, голкипер «Милсами» в борьбе с Вергарой ошибся на выходе, и набежавший Беляев внес мяч в сетку – 1:0.

Но развить успех не удалось: сначала Власов загубил стопроцентный момент, не сумев направить мяч мимо вратаря. Затем он же коварно пробил низом – не совсем точно. А на 29-й минуте оставленный без опеки Андроник расстрелял ворота «Арсенала» из центральной зоны – 1:1.

Ввтором тайме обе стороны произвели ряд замен. На 66-й минуте «Милсами» воспользовались провалом арсенальцев, не уследивших за контрвыпадом по центру поля, и с пенальти молдоване вышли вперед. А затем на ровном месте ошибся опытный Иванов. Так отставание выросло до двух мячей – 1:3.

Но последние минуты прошли в настойчивых атаках арсенальцев, и на 88-й минуте Буранов низовым ударом забил второй мяч.

«Арсенал» не сбавил обороты и в компенсированное время заработал штрафной. На последний штурм к чужим воротам устремился Левашов. Но коснуться мяча ему не пришлось. Бурмистров безукоризненно исполнил стандарт – 3:3.

Голы: Беляев (10, 1:0), Андроник (29, 1:1), Балашов (66, с пенальти, 1:2), Боечук (73, 1:3), Буранов (88, 2:3), Бурмистров (90+3, 3:3).

«Арсенал»: Левашов, Иванов, Денисов (Рукас, 58), Вергара, Хагуш (Ершов, 67), Беляев, Стеклов, Рыжков (Буранов, 71), Бурмистров, Власов (Аджоев, 62), Шевченко (Изотов, 73).

«Милсами» (первый тайм): Сороко, Потакар, Рахманов, Болохан, Раку, Банович, Сидоренко, Граур, Андроник, Дедов, Зенко.