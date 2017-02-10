Иск на 1 рубль: чиновник проиграл жителю Донского суд о клевете

Суд указал, что у любого россиянина есть конституционное право обращаться в государственные органы за защитой прав, и чиновнику в иске отказал.

История началась с того, что в 2013 году назад житель Донского Андрей Некосов разместил обращение на форуме правительства Тульской области. В заявлении он написал, что глава администрации Донского (на тот момент им был Максим Семиохин) — «коррупционер и лжец», а также сообщил о коррупционной деятельности чиновника.



Максим Семиохин.

Глава администрации Донского обратился в городской суд с иском о защите чести и достоинства. Он потребовал опровержение, а также компенсацию морального вреда — 150 тысяч рублей плюс 10 тысяч рублей за расходы на адвоката.

Донской городской суд постановил: сведения о Семиохине не соответствуют действительности и оскорбляют чиновника.

И присудил Некосову опубликовать опровержение и выплатить главе компенсацию морального ущерба —

1 рубль.

Тогда об этой истории написали многие тульские СМИ, в том числе и Myslo. История быстро забылась, но теперь получила неожиданное развитие.

Недавно Myslo опубликовал сообщение о задержании Максима Семиохина по подозрению в совершении сексуального насилия над несовершеннолетним. После выхода материала в редакцию обратился тот самый житель Донского Андрей Некосов и рассказал, что обжаловал то самое судебное решение, сделавшее его клеветником.

Согласно апелляционному определению судебной коллегии по гражданским делам Тульского областного суда Андрей Некосов не клеветал на Семиохина, а «реализовывал свое конституционное право на обращение в орган, который в силу закона обязан проверять поступившую информацию».

Решение Донского городского суда было отменено, и в удовлетворении исковых требований Максиму Семиохину отказали.

буква закона

Статья 33 Конституции РФ

Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.