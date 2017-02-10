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Тульский учитель едет на экстремальное реалити-шоу
Фото Дмитрия Дзюбина.

Тульский учитель едет на экстремальное реалити-шоу

Условие шоу – выжить 9 месяцев в дикой тайге. Справится ли с этим преподаватель русского языка и литературы Иван Сотников?

Сейчас на сайте проекта идет голосование. По его итогам выберут 30 участников реалити-шоу. По словам организаторов, участникам придется выживать в тайге только ценой собственных усилий: никаких правил и законов! Однако Иван уверен, что он справится с этой задачей, ведь за его плечами – годы тренировок, огромное количество походов и хорошая подготовка. 

Иван решил усложнить себе задачу: он будет выживать, не употребляя животную пищу и приготовленную еду. Это личные принципы. 

– Я сыроед уже как пять лет, поэтому мясо и готовая пища для меня – табу, – говорит Иван. – На шоу я не откажусь от этого. Рассчитываю победить. 

Какие испытания и трудности ждут Ивана? Большое интервью с героем новости читайте здесь. 

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 13:19 +3
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