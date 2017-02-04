В Новомосковске пройдет местный этап «Лыжни России 2017»

Фото из архива Myslo.

Регистрация участников начнется в Ледовом дворце с 10.00 и продлится до торжественного открытия гонки.

На подходе XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2017». И по традиции один из этапов гонки (муниципальный) пройдёт 12 февраля в Тульской области, в городе Новомосковск.

Регистрация участников начнется в Ледовом дворце с 10.00 и продлится до 11.45 - то есть до самого торжественного открытия гонки.

Старт раздельный по группам:

12.00 - 6000 м,

12.05 - 1000 м,

12.15 - 3000 м.

Всем участникам достанутся на память шапочки и номера. Кроме того, для гонщиков всех возрастов приготовят горячую кашу и чай.

Также напомним, что 11 февраля региональный этап соревнования пройдет в Ясной Поляне.