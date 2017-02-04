Туляков зовут разгадать тайну бронепоезда

«Тульский военно-исторический музей» приглашает на квест «Бронепоезд сражается», который пройдет 11 февраля 2017 года в музейном комплексе «Бронепоезд № 13 “Тульский рабочий”». Время проведения квеста - 13.00 и 16.00.

Начальный этап квеста включает в себя экскурсию, где участники познакомятся с бронепаровозом и бронеплощадками.

А вот в вагонах базы дивизиона их ожидают интересные задания.

Игрокам в составе нескольких команд предстоит выполнить задачи, связанные с самыми разнообразными сторонами жизни экипажа бронепоезда военного времени. Каждый вагон содержит свою загадку, разгадав которую, можно получить подсказку, чтобы выполнить ключевую миссию игры.

Приглашаем посетителей старше 12 лет (12+)

Место проведения: Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд №13 «Тульский рабочий»» (расположен на территории Московского вокзала)

Телефон: 8-902-902-00-95