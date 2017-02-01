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В Ясной Поляне пройдет «Лыжня России – 2017»
Фото из архива Myslo.

В Ясной Поляне пройдет «Лыжня России – 2017»

Приглашаются все желающие!

11 февраля в Ясной Поляне пройдет XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2017». Регистрация участников – с 9.00 до 11.00. Старт соревнованиям будет дан в полдень.

Также с 8 февраля для участия в гонке можно зарегистрироваться в здании Школы высшего спортивного мастерства (Тула, пр. Ленина, 87) на Тульском велотреке с 9.00 до 17.00.

Программа соревнований:

С Положением о соревнованиях можно ознакомиться здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:19 +2
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