Канонир Горбатюк отправится на сборы с «Томью»
Напомним, что ранее «Арсенал» выставил игрока на трансфер.
С «Томью» на сбор в Турцию в понедельник полетит защитник Александр Горбатюк, выставленный на трансфер тульским «Арсеналом». Об этом пишет портал «Sportbox».
Напомним, за канониров 31-летний защитник провел в нынешнем сезоне 16 матчей. Ранее Горбатюк, являющийся уроженцем Томской области, выступал за саратовский «Сокол».
Отметим, что из потенциальных новичков «Томи» только Горбатюк отправится в Турцию за счет клуба — проживание остальных оплатят агенты, с которыми сейчас согласовываются данные вопросы.
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