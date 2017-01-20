Канонир Горбатюк отправится на сборы с «Томью»

Напомним, что ранее «Арсенал» выставил игрока на трансфер.

С «Томью» на сбор в Турцию в понедельник полетит защитник Александр Горбатюк, выставленный на трансфер тульским «Арсеналом». Об этом пишет портал «Sportbox».

Напомним, за канониров 31-летний защитник провел в нынешнем сезоне 16 матчей. Ранее Горбатюк, являющийся уроженцем Томской области, выступал за саратовский «Сокол».

Отметим, что из потенциальных новичков «Томи» только Горбатюк отправится в Турцию за счет клуба — проживание остальных оплатят агенты, с которыми сейчас согласовываются данные вопросы.