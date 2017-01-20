Узловская школа №1 вошла в 100 лучших школ России

Учебное заведение получает это звание уже четвертый год подряд

Глава администрации Узловского района Николай Терехов вручил средней школе № 1 награду. Учебное учреждение в четвертый раз вошла в список 100 лучших школ России, сообщает администрация муниципалитета.

Глава администрации района отметил, что высокое признание справедливо, ведь при вынесении конкурсной комиссией финального решения учитываются высокие результаты в области обучения и воспитания школьников, грамотная хозяйственная политика учреждения и общественное мнение. Добавил, что

в Узловском районе школа № 1 рекордсмен по количеству желающих попасть в первые классы. Это говорит о высоком доверии со стороны родителей.

Николай Терехов порекомендовал председателю комитета образования Марине Генераловой привлечь к участию в престижном Всероссийском конкурсе и другие школы района.

Коллективу школы был вручен диплом лауреата и золотая медаль Всероссийского конкурса «100 лучших школ России 2016». Кроме того, Николай Терехов поздравил директора школы Бориса Воробьева с присвоением звания "Директор года". Так же вручил коллективу школы благодарностью главы администрации МО Узловский район за высокие результаты в обучении и воспитании детей.

В завершении визита глава администрации района поздравил призера регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют–2017» - учителя английского языка Елену Игнашину. Девушка стала победителем в номинации «Молодые учителя».