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Узловская школа №1 вошла в 100 лучших школ России

Узловская школа №1 вошла в 100 лучших школ России

Учебное заведение получает это звание уже четвертый год подряд

Глава администрации Узловского района Николай Терехов вручил средней школе № 1 награду. Учебное учреждение в четвертый раз вошла в список 100 лучших школ России, сообщает администрация муниципалитета.

Глава администрации района отметил, что высокое признание справедливо, ведь при вынесении конкурсной комиссией финального решения учитываются высокие результаты в области обучения и воспитания школьников, грамотная хозяйственная политика учреждения и общественное мнение. Добавил, что

в Узловском районе школа № 1 рекордсмен по количеству желающих попасть в первые классы. Это говорит о высоком доверии со стороны родителей.

Николай Терехов порекомендовал председателю комитета образования Марине Генераловой привлечь к участию в престижном Всероссийском конкурсе и другие школы района. 

Коллективу школы был вручен диплом лауреата и золотая медаль Всероссийского конкурса «100 лучших школ России 2016». Кроме того, Николай Терехов поздравил директора школы Бориса Воробьева с присвоением звания "Директор года".  Так же вручил коллективу школы благодарностью главы администрации МО Узловский район за высокие результаты в обучении и воспитании детей. 

В завершении визита глава администрации района поздравил призера регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют–2017» - учителя английского языка Елену Игнашину. Девушка стала победителем в номинации «Молодые учителя».

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 20:00 +1
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