Погода на выходные в Туле: облачно и снежно

21 и 22 января в Туле будет облачная погода с умеренными снегопадами, но сильным ветром.

По данным сайтов Метеоинфо и Гидрометцентра, в эти выходные в Туле будет облачно и снежно, местами возможна слабая метель. На дорогах продолжается гололедица, также сохранится сильный ветер: 21 января – северо-западный, скорость 8-13 м/с, 22 января – западный, скорость 5 м/с.

Температура воздуха ночью – от -6 до -8 градусов, днем – от -2 градусов. Атмосферное давление 740-745 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости – 7000 м, во время осадков – 5000 м.