новости
новости
Регистрация
Погода на выходные в Туле: облачно и снежно

Погода на выходные в Туле: облачно и снежно

21 и 22 января в Туле будет облачная погода с умеренными снегопадами, но сильным ветром.

По данным сайтов Метеоинфо и Гидрометцентра, в эти выходные в Туле будет облачно и снежно, местами возможна слабая метель. На дорогах продолжается гололедица, также сохранится сильный ветер: 21 января – северо-западный, скорость 8-13 м/с, 22 января – западный, скорость 5 м/с. 

Температура воздуха ночью – от -6 до -8 градусов, днем – от -2 градусов. Атмосферное давление 740-745 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости – 7000 м, во время осадков – 5000 м.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 19:02 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
прогноз погодывыходные

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Канонир Горбатюк отправится на сборы с «Томью»
Канонир Горбатюк отправится на сборы с «Томью»
На территории «Медвенское» расчищают дороги от снега
На территории «Медвенское» расчищают дороги от снега
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика