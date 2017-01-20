«Арсенал» сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем»

Фото пресс-службы «Арсенала».

19 января «Арсенал» провел первый матч в этом году. Напомним, что канониры на данный момент находятся на сборах в Турции, где готовятся к весенней части РФПЛ. Первым соперником оружейников стал пятикратный чемпион Болгарии, участник Лиги чемпионов и Лиги Европы «Лудогорец».

Как сообщает пресс-служба «Арсенала», в стартовом составе зеленых (цвета клуба из Разграда) вышло четверо футболистов, которые с первых минут принимали участие в декабрьском матче Лиги чемпионов против ПСЖ.

Несмотря на то, что поединок абсолютно ни на что не влиял, «Арсенал» совершенно не выглядел расслабленным. Канониры неплохо провели игру. В центре поля быстро освоился румынский новичок красно-желтых Александру Бурчану. А связка Комбаров — Бурмистров не давала скучать защите болгар.

Во втором тайме «Лудогорец» произвел тотальные замены и ускорил игру. Но счет открыл все же «Арсенал». Появившийся на поле после долгой паузы Шевченко едва ли не первым касанием замкнул динамичную атаку, начатую из центра Комбаровым и продолженную с фланга Власовым, — 1:0.

Отыгрались зеленые быстро. Жоао Пауло забил с близкого расстояния — 1:1. Левашова в пропущенном голе трудно винить. В нескольких моментах Михаил выручил команду, причем на 79-й минуте совершил два сэйва.

Сергей Кирьяков дал возможность сыграть футболистам молодежи. По ходу второго тайма в игру вошли Буранов и Мингазов, а Рукас вообще провел все 45 минут.

Следующий матч «Арсенал» проведет 23 января с «Шахтером» из Караганды (Казахстан).

«Арсенал» – «Лудогорец» Разград, Болгария – 1:1 (0:0).

19 января. Белек. Спортивный комплекс отеля «Корнелия Даймонд». Судья Рагим Гасанов (Азербайджан).

Голы: Шевченко (64, 1:0), Жоао Пауло (74, 1:1).

«Арсенал»: Габулов (Левашов, 46), Ершов, Беляев (Форбс, 68), Вергара (Рукас, 46), Денисов, Комбаров (Хагуш, 63), Бурчану (Буранов, 73), Стеклов (Мингазов, 86), Горбатенко, Бурмистров (Власов, 57), Максимов (Шевченко, 63).

«Лудогорец» (1-й тайм): Стоянов, Минев, Моци, Терзиев, Василев, Абель, Лукас, Вандерсон, Лукоки, Кешерю, Кишада.

«Лудогорец» (2-й тайм): Дос Сантос, Сисиньо, Паломино, Пластун, Натанаел, Дяков, Кампаняро, Жоао Пауло, Мисиджан, Марселиньо, Кафу.

Предупреждения: Комбаров (67), Буранов (87).