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В Туле на проспекте Ленина насмерть сбили женщину

В Туле на проспекте Ленина насмерть сбили женщину

По предварительным данным, она переходила дорогу в неположенном месте.

20 января около семи утра в Туле на проспекте Ленина (остановка «Ул. Каминского») автомобиль «Шкода», под управлением 21-летнего водителя, насмерть сбил пешехода.

По предварительным данным, пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте, в зоне видимости подземного перехода.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства уточняются. Личность погибшей устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:14 +1
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