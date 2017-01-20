В Туле на проспекте Ленина насмерть сбили женщину

По предварительным данным, она переходила дорогу в неположенном месте.

20 января около семи утра в Туле на проспекте Ленина (остановка «Ул. Каминского») автомобиль «Шкода», под управлением 21-летнего водителя, насмерть сбил пешехода.

По предварительным данным, пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте, в зоне видимости подземного перехода.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства уточняются. Личность погибшей устанавливается.