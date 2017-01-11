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Тульский «Арсенал» прошёл медосмотр
Фото пресс-службы ПФК «Арсенал»

Тульский «Арсенал» прошёл медосмотр

11 января футболисты прошли плановое медицинское обследование в Москве.

Как сообщается на официальном сайте клуба, столичные врачи осмотрели 20 футболистов.

Напомним, среди них — два потенциальных новичка туляков: известный по выступлениям в столичном «Динамо» Владимир Габулов и Кирилл Комбаров, в недавнем прошлом игрок «Томи».

В числе прочего арсенальцы сдали знакомый всем футболистам «тредмил-тест» — исследование, которое проводится в условиях максимальных нагрузок на беговой дорожке и велотренажере. В перерывах между посещением кабинетов ребята делились впечатлениями от проведенного отпуска.

Полузащитник Владислав Рыжков не стал изменять доброй традиции и принял участие в ежегодном турнире по мини-футболу в Ростовской области на призы капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

Практически весь отпуск провели с семьей в Туле, — рассказал в беседе с клубной пресс-службой защитник Александр Денисов. — За неделю до начала сборов приступил к индивидуальным тренировкам по плану, который нам дали тренеры. Так что проблем с прохождением медосмотра не возникло. Завтра отправляемся в Турцию, где нужно будет приложить все силы, чтобы достойно подготовить себя к возобновлению чемпионата. Результатами в первой части сезона мы загнали себя в трудное положение, отступать уже некуда. Предстоят 13 матчей, каждый из них будет финалом, и нам необходимо стремиться к победе.

В ближайшие два дня тренерский штаб красно-желтых получит всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов. Уже сейчас можно сказать, что из отпуска арсенальцы вышли в полной боевой готовности. Это клубной пресс-службе подтвердила и заведующая отделением функциональной диагностики клиники спортивной медицины Виктория Гамеева:

- Видно, что футболисты вернулись из отпуска отдохнувшими и полными сил. Тестирование на беговой дорожке и велотренажере все прошли успешно. Каждый работал на максимуме, чувствуется, что во время отдыха игроки не забывали тренироваться.

12 января «Арсенал» вылетит в Турцию на тренировочный сбор и в тот же день проведет первую тренировку в этом году.

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Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 20:01 +1
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