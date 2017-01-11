В ГИБДД опровергли информацию о пострадавшем в аварии на Пролетарском мосту малыше

Фото Михаила С.

Как пояснили в ведомстве, ребёнок находился в в специальном детском удерживающем устройстве.

Как мы писали ранее, вечером 11 января на Пролетарском мосту в Туле произошло ДТП, вызвавшее серьёзное затруднение в движении транспорта. В 17.30 на ул. Пролетарской в районе дома 2а столкнулись два автомобиля — «Ниссан» и «Фольксваген».

В УГИБДД по Тульской области Myslo сообщили, что по предварительной информации пострадала 37-летняя пассажирка «Фольксвагена», в настоящее время количество пострадавших уточняется. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Полуторамесячный ребенок, второй пассажир «Фольксвагена», в момент ДТП находился в специальном детском удерживающем устройстве, благодаря которому не пострадал.