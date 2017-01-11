Фото прислал Михаил С.
В аварии на Пролетарском мосту пострадал полуторамесячный ребёнок
Столкновение двух иномарок произошло вечером 11 января.
Как сообщил корреспондент Myslo Михаил С., на Пролетарском мосту столкнулись автомобили Фольксваген и Ниссан Х-трейл. По его словам, Фольксваген занесло на трамвайной линии и выбросило на полосу встречного движения.
На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные машины и автомобили скорой помощи.
В результате ДТП пострадал и госпитализирован полуторамесячный ребёнок, находившийся в Фольксвагене.
Также госпитализирована пассажирка данного автомобиля. Оба водителя серьёзных травм не получили.
Как сообщают очевидцы, движение трамваем в обе стороны остановлено, на мосту образовалась пробка.
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