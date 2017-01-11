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В аварии на Пролетарском мосту пострадал полуторамесячный ребёнок
Фото прислал Михаил С.

В аварии на Пролетарском мосту пострадал полуторамесячный ребёнок

Столкновение двух иномарок произошло вечером 11 января.

Как сообщил корреспондент Myslo Михаил С., на Пролетарском мосту столкнулись автомобили Фольксваген и Ниссан Х-трейл.  По его словам, Фольксваген занесло на трамвайной линии и выбросило на полосу встречного движения.

 

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные машины и автомобили скорой помощи.

В результате ДТП пострадал и госпитализирован полуторамесячный ребёнок, находившийся в Фольксвагене. 

Также госпитализирована пассажирка данного автомобиля. Оба водителя серьёзных травм не получили.

Как сообщают очевидцы, движение трамваем в обе стороны остановлено, на мосту образовалась пробка.

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В аварии на Пролетарском мосту пострадал полуторамесячный ребёнок, Фото: 1
В аварии на Пролетарском мосту пострадал полуторамесячный ребёнок, Фото: 2
В аварии на Пролетарском мосту пострадал полуторамесячный ребёнок, Фото: 3
В аварии на Пролетарском мосту пострадал полуторамесячный ребёнок, Фото: 4
В аварии на Пролетарском мосту пострадал полуторамесячный ребёнок, Фото: 5
В аварии на Пролетарском мосту пострадал полуторамесячный ребёнок, Фото: 6
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Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 18:48 0
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