В аварии на Пролетарском мосту пострадал полуторамесячный ребёнок

Фото прислал Михаил С.

Как сообщил корреспондент Myslo Михаил С., на Пролетарском мосту столкнулись автомобили Фольксваген и Ниссан Х-трейл. По его словам, Фольксваген занесло на трамвайной линии и выбросило на полосу встречного движения.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные машины и автомобили скорой помощи.

В результате ДТП пострадал и госпитализирован полуторамесячный ребёнок, находившийся в Фольксвагене.

Также госпитализирована пассажирка данного автомобиля. Оба водителя серьёзных травм не получили.

Как сообщают очевидцы, движение трамваем в обе стороны остановлено, на мосту образовалась пробка.