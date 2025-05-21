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«Интернет отключили военные в целях безопасности»: в соседней Липецкой области тоже начались перебои со связью

«Интернет отключили военные в целях безопасности»: в соседней Липецкой области тоже начались перебои со связью

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Игорь Артамонов.

«Друзья, сегодня все мы столкнулись с ограничениями в работе мобильного интернета. Решение о временном отключении принято военными в целях безопасности. Только за минувшую ночь силы ПВО сбили 127 беспилотников над различными регионами страны. Как только обстановка позволит — доступ к мобильному интернету будет восстановлен.

Важно: стационарный интернет и подключения по Wi-Fi работают в штатном режиме. Пользуйтесь ими для связи и доступа к официальной информации. Просим отнестись с пониманием. Безопасность — прежде всего», — написал глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Напомним, с вечера 20 мая туляки также столкнулись с временным отключением мобильного интернета.

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