Обклеила машину прокладками: в Щекино алиментщику отомстили необычным образом

Фото телеграм-канала «Тула.Жесть».

Женская месть может быть креативной.

Очевидцы опубликовали фото в соцсетях. «В Щекино замечен автомобиль, обклеенный женскими гигиеническими прокладками. На лобовом стекле машины красовалась фотография мужчины и гневная надпись: „Бросил сына, не платит алименты“».

Управление ФССП России по Тульской области напоминает: задолженность по алиментам взыскивается и после того, как ребенок достиг совершеннолетия.

В 2024 году судебные приставы взыскали с должников почти 609 млн рублей. В отношении 805 жителей Тульской области возбудили уголовные дела по статье «Неуплата средств на содержание детей».

По состоянию на начало 2025 года общее число неплательщиков алиментов в регионе составляет порядка 6 тысяч человек.

А о каких историях мести бывшим слышали вы?