Дмитрий Миляев доложил Президенту об обновлении Программы развития Тульской области

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Дмитрий Миляев доложил Владимиру Путину, что сейчас ведется работа по актуализации Программы развития региона в соответствии с национальными целями, утвержденными Президентом.

— В общем, на сегодняшний момент запустили — с учётом тех национальных целей, которые Вами были объявлены, — разработку актуализированной программы до 2030 года. При всём при этом, конечно, безусловно, все те проекты, которые были запланированы ранее, будут доведены до конца и выполнены, — подчеркнул врио губернатора Тульской области.

Свои идеи и предложения в новую Программу вносят эксперты, общественники и тысячи жителей Тульской области на отраслевых и территориальных сессиях. Итоговый документ будет представлен правительством региона до конца года.