Узловская администрация отчиталась о работе над очисткой проточной воды фотографией двухлетней давности

Узловчанам остаётся только вспоминать, какая хорошая была у них вода пару лет назад.

Невнимательность сотрудников администрации МО Узловский район сыграла с ними злую шутку. В группе «Узловая. Слухи» в соцсети «ВКонтакте» появился гневный пост от местного жителя:

— Неуважаемая администрация и водоканал! Вот уже третий день из крана идёт ржавая вода. Не хотите прояснить ситуацию и решить вопрос? Посуду нормально не помыть, детей не искупать, вещи не постирать. Когда это прекратится?

Желая поскорее успокоить узловчанина, администрация отрапортовала: «Проведен выезд по нескольким адресам мкр-на Красная Узловая. Качество воды, подаваемой в систему водоснабжения, соответствует требованиям СанПин». И приложила фотографию — на ней из крана действительно течёт прозрачная вода. Но есть нюанс: фотография датирована 2022 годом.

На просроченную на пару лет фотографию тут же обратили внимание другие участники группы:

Администрация от дальнейших комментариев воздержалась.

Тем временем это не единственный пост, где узловчане жалуются на качество воды. В одной из местных групп появилась запись с таким содержанием:

— Центральная часть города, народ, как у вас с напором холодной воды? Ну это просто ужас, сколько же можно терпеть.

В комментариях Людмила К. ответила кратко:

— В центре напора нет!

А вот узловская администрация, отвечая на тот же вопрос, не упустила возможности для начала себя похвалить:

— Несмотря на то, что сфера ЖКХ остаётся сложной, за последние пять лет удалось улучшить ситуацию в некоторых районах и населённых пунктах. Администрация муниципального образования Узловский район активно решает проблемы с водоснабжением, и работа для обеспечения стабильного и без перебойного водоснабжения ведется на постоянной основе. При высоком расходе воды может наблюдаться снижение давления, поскольку потребление влияет на давление. Также установка насосов для повышения давления в многоквартирных домах и частных домах уменьшает напор.

На вопрос о том, сколько же можно терпеть, администрация не ответила.

3 июня Myslo рассказывал о флешмобе, который устроили жители Узловой в интернете. Узловчане призывали друг друга делиться фотографиями червивой воды из-под крана.

Незадолго до этого жительница Узловой отнесла воду на пробу и получила шокирующий результат: исследуемая проба по химическим и микробиологическим показателям не соответствует СанПиН из-за превышения ряда показателей: жесткость, минерализация, щелочность, общее микробное число и др.