В Тульской области появится производство химических компонентов и композиционных материалов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

6 июня на XXVII Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Дмитрий Миляев подписал соглашение о сотрудничестве с председателем Совета директоров группы компаний «УНИХИМТЕК» Виктором Авдеевым.

Соглашение предусматривает создание производства химических компонентов и композиционных материалов на основе углеродного волокна.

Объем инвестиций в проект — 6 млрд рублей. Появится порядка 120 рабочих мест. Завершить реализацию проекта планируется до июня 2027 года.

— Предприятие будет импортозамещающим. На нем планируется выпускать ключевые компоненты для производства деталей для авиакосмической отрасли, — сказал Дмитрий Миляев.

Тульская область давно сотрудничает с группой компаний «УНИХИМТЕК» не только в части развития производства композитных материалов, но и в подготовке профессиональных кадров.

Кроме того, одно из предприятий группы компаний является резидентом ОЭЗ «Узловая» — ООО «ТЕНЗОГРАФ». С 2020 года компания выпускает уплотнительные материалы для герметизации оборудования и трубопроводов и климатические панели.

Дмитрий Миляев отметил, что региональное правительство продолжит оказывать компании «УНИХИМТЕК» всестороннюю поддержку в реализации ее планов.